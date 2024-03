F1 - GP d’Australie : Alonso, le drame évité de justesse

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Australie 2016 de Formule 1 a été le théâtre d'un incident spectaculaire et évocateur, ramenant les souvenirs d'une tragédie passée au cœur de l'action. Au 17e tour de la course, l'histoire s'est répétée sur le circuit de l'Albert Park alors que Fernando Alonso et Esteban Gutiérrez ont été impliqués dans un accident dévastateur à un endroit marqué par une tragédie remontant quinze ans plus tôt.

Ce week-end, la Formule 1 est de passage en Australie, terre qui ne rappelle pas que des bons souvenirs à Fernando Alonso. L'Espagnol avait été impliqué dans un très grave accident en 2016 mais il s'en était miraculeusement sorti sans blessures graves. Un miracle donc, d'autant plus que quinze ans plus tôt, un drame n'avait pas pu être évité à cet endroit précis.

F1 Alonso & Gutierrez crash in Melbourne GP 2016 pic.twitter.com/MZ0jtryTRW — Kev South (@kev_south) March 20, 2016

L'accident impressionnant d'Alonso

L'incident s'est produit au même virage où, en 2001, Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve avaient été impliqués dans une collision mortelle qui avait coûté la vie à un commissaire de piste. Un lieu où les fantômes du passé se sont rejoués, rappelant la fragilité de la vie sur la piste de course. Dans un enchaînement rapide d'événements, la monoplace de Fernando Alonso a heurté l'arrière de la voiture d'Esteban Gutiérrez, déclenchant une séquence d'événements aussi violents qu'inattendus. La voiture de l'Espagnol a été propulsée contre le mur avant de partir en tonneaux, tournoyant dans un nuage de poussière et de débris avant de s'immobiliser, complètement détruite. Les images de l'accident sont stupéfiantes, laissant chacun retenu son souffle dans l'attente de nouvelles de l'état du pilote espagnol. Miraculeusement, Alonso a émergé de l'épave avec une côte cassée, mais sans blessures graves. Cet incident a non seulement interrompu la course mais a également forcé Alonso à déclarer forfait pour la course suivante à Bahreïn.

«J'ai pensé que les tonneaux ne se termineraient jamais»