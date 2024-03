F1 : Verstappen peut refaire un coup historique

Arnaud De Kanel

Auteur de la pole position à Melbourne, Max Verstappen s'élancera dans les meilleurs conditions pour tenter de décrocher un troisième succès cette saison. Vainqueur des neuf dernières courses disputées, le triple champion du monde en titre vise la passe de dix, un record qu'il a lui-même établi la saison passée.

Craintif lors des essais libres, Max Verstappen a finalement écrasé la concurrence lors des qualifications samedi à Melbourne. Le pilote Red Bull a d'ailleurs signé le tour le plus rapide de l'Albert Park, effaçant le précédent record de Charles Leclerc. Verstappen partira donc en pole pour tenter de décrocher une dixième victoire consécutive.

Verstappen va battre son propre record ?

« Je ne m’y attendais pas mais je suis très heureux de la Q3. Les deux tours étaient très bons. Le week-end a été piégeux mais on a réussi à faire la pole à la fin, donc nous sommes très satisfaits. Ferrari est aussi très rapide sur les longs relais, donc c’est un point d’interrogation pour demain, ce qui rend les choses excitantes. On verra ce qu’il en est demain », confiait Max Verstappen à l'issue des qualifications. Auteur de la 35ème pole de sa carrière, le triple champion du monde vise l'exploit de remporter une dixième course de suite, chose réalisée seulement deux fois auparavant. Par Sebastian Vettel, et Max Verstappen lui-même l'an passé. Eliminé en Q2, Lewis Hamilton s'élancera qu'en onzième position. Pour rappel, le départ sera donné à 5h du matin heure française.

La grille à Melbourne

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz (Ferrari)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Sergio Perez (+3p) (Red Bull)

7- George Russell (Mercedes)

8- Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Fernando Alonso (Aston Martin)

11- Lewis Hamilton (Mercedes)

12- Alex Albon (Williams)

13- Valtteri Bottas (Stake F1)

14- Kevin Magnussen (Haas)

15- Esteban Ocon (Alpine)

16- Nico Hülkenberg (Haas)

17- Pierre Gasly (Alpine)

18- Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB)

19- Guanyu Zhou (PIT) (Stake F1)

NP Logan Sargeant (Williams)