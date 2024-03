F1 : Un crack va quitter Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Propulsé au rang de titulaire à Djeddah pour compenser le forfait de Carlos Sainz, Ollie Bearman a fait forte impression au volant de sa Ferrari. L'avenir s'annonce plus que prometteur pour le pilote de 18 ans et il pourrait s'écrire du côté de chez Haas qui devrait procéder à des changements pour 2025.

Auteur d'une prestation remarquable en Arabie saoudite pour ses grands débuts en Formule 1, Ollie Bearman a montré qu'il avait le niveau pour prétendre à un baquet dans n'importe quelle écurie du paddock. Le crack britannique pourrait profiter des liens étroits qui lient Ferrari et Haas pour récupérer le volant de Kevin Magnussen ou Nico Hulkenberg.



Bearman chez Haas ?

Ayao Komatsu, directeur de Haas F1, a même ouvert la porte à cette possibilité à l'issue du Grand Prix d'Arabie saoudite. « Oui, absolument. L’année dernière, lorsque nous l’avons fait participer aux séances d’EL1 au Mexique et à Abou Dhabi, il a tout de suite été évident qu’il a tout ce qu’il faut (pour être en F1, NDLR). Il est tellement impressionnant que je suis très heureux qu’il participe à six séances d’Essais Libres cette année. Je suis très heureux pour lui », a déclaré le Japonais. « C’est une possibilité. Ollie n’a fait qu’une seule course, donc la meilleure façon de l’aider est de ne pas en tirer des conclusions hâtives. Nous devons y aller doucement. Dans quelques semaines, ce résultat sera oublié », confiait de son côté Frédéric Vasseur. Mais chez Haas, les pilotes tiennent bien évidemment à leur place.

«Je pense donc qu'il y a pas mal de pression sur lui»