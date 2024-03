F1 : Gasly et Ocon en plein cauchemar

Arnaud De Kanel

Comme on pouvait le craindre, Alpine est très en retard dans son développement et apparait comme la dernière force du plateau. Une véritable descente aux enfers pour l'écurie française ainsi que ses deux pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, en fin de contrat à l'issue de la saison mais pourtant pas cités dans les rumeurs de transferts alors que la silly season promet d'être animée.

Pierre Gasly et Esteban Ocon vivent un cauchemar avec Alpine cette saison. Les deux français n'ont toujours pas inscrits le moindre point cette saison et Gasly a même été contraint à l'abandon lors du premier tour de course à Djeddah. Un véritable cauchemar pour les deux uniques représentants tricolores en Formule 1, qui pourrait durer car ils devraient rester à l'issue de la saison.

«Les choses ont déjà commencé»

Un temps annoncé du côté de chez Mercedes, Esteban Ocon n'est plus concerné par les rumeurs récemment. Le pilote avoue même être en négociations avec Alpine pour prolonger. « C’est une année importante dans ma carrière, c’est sûr, et je veux faire du mieux possible. Je ne veux pas avoir de regrets à la fin de l’année. Il va y avoir beaucoup de travail, sur la piste et en dehors, il va y avoir des discussions évidemment parce que je suis dans ma dernière année de contrat. Bien sûr, les choses ont déjà commencé, comme tout le monde », a récemment confié Esteban Ocon. De son côté, le nom de Pierre Gasly n'a jamais été associé à une autre écurie. Pourtant, ce ne sont pas les places qui vont manquer...

«On va attendre et voir un peu comment les choses évoluent»