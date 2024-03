F1 : Gasly débarque dans le foot et prépare du lourd !

Hugo Chirossel

Fan de football, Pierre Gasly est récemment entré au capital du FC Versailles. Auprès de RMC Sport, Alexandre Mulliez, président du pensionnaire de National, a expliqué les dessous de l’arrivée du pilote d’Alpine comme actionnaire du club, qui espère réussir à monter en Ligue 2 d’ici les deux prochaines années.

Lundi, le FC Versailles a annoncé l’arrivée de Pierre Gasly en tant qu’actionnaire du club. Grand fan de football, le pilote d’Alpine voulait y investir et a finalement porté son choix sur le pensionnaire de National. « Je suis ravi de m’engager avec le FC Versailles car j’ai toujours voulu m’impliquer dans le football professionnel », a déclaré Pierre Gasly dans le communiqué du club.

Le FC Versailles est fier d’accueillir Pierre Gasly, pilote de Formule 1 français, comme troisième associé propriétaire. 🤝Lire le communiqué. 👇 — FC Versailles 👑 (@FCVersaillesOff) March 18, 2024

« Le frère de Charles Leclerc nous a mis en relation »

Une arrivée notamment rendue possible par le frère de Charles Leclerc, ami de Pierre Gasly. « Un des gros sujets c’est de faire rayonner le club. Accélérer le développement en créant une série documentaire, on est en train de convaincre une plateforme d’acheter le programme. Et on s’est dit qu’il serait bien de s’associer avec une célébrité. On a fait une liste d’une vingtaine de personnes avec des sportifs, des comédiens, musiciens… En tête de liste il y avait Pierre parce que je suis fan de F1 et je voulais quelqu’un qui pouvait nous accompagner aussi sur les sujets de performance. Le frère de Charles Leclerc nous a mis en relation, on s’est rencontrés il y a deux mois et au bout de dix minutes, on savait qu’on allait s’associer », a expliqué Alexandre Mulliez auprès de RMC Sport .

« Il cherchait un projet sur le long terme »

« On s’est rencontrés pas forcément pour ça mais il est fan de foot. Il investit dans les sociétés et il avait envie d’apporter son expertise du sport, sa notoriété pour faire grandir un club. Il cherchait un projet sur le long terme, pas s’associer sur un club qui va grandir et être revendu. Moi j’espère être là pour toujours. On partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. Donc il s’est dit que ça pourrait être sympa », a ajouté le président du FC Versailles. Pierre Gasly est devenu « p ropriétaire du club au même niveau que moi et Fabien (Lazare, co-actionnaire) . » S’il n’a pas voulu dévoiler les montants, Alexandre Mulliez a indiqué que ce n’était « pas 3 ou 4% ».

« Monter en L2 dans les deux prochaines années »