F1 - Alpine : Le remplaçant d’Ocon et Gasly est connu ?

Comme de nombreux pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly seront en fin de contrat à l'issue de la saison. L'objectif d'Alpine sera de les conserver, mais compte tenu des résultats de l'écurie française, le risque d'un départ est important. Pour Gunther Steiner, Mick Schumacher pourrait d'ailleurs être le candidat idéal.

En 2025, la grille devrait être totalement chamboulée. Et pour cause, 13 pilotes sont en fin de contrat et pourraient donc changer d'écurie. C'est notamment le cas de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Bruno Famin assure toutefois que sa priorité est de prolonger son duo : « Nous ne sommes pas pressés sur la question des pilotes, mais nous aimerions prolonger notre duo actuel. Ils sont notre premier choix ». Néanmoins, si Alpine n'améliore pas ses performances, il sera impossible de conserver Pierre Gasly et Esteban Ocon. Si l'un des deux Français venait à partir, Mick Schumacher deviendrait ainsi une option sérieuse à en croire Gunther Steiner, qui s'était pourtant séparé du pilote allemand avec Haas.

«Alpine F1 pourrait le recruter si un des pilotes s’en va»

« Il doit bien faire en WEC cette saison, alors cela peut être un tremplin. Nous verrons comment se développera le marché des pilotes en Formule 1. Mais Alpine F1 pourrait le recruter si un des pilotes s’en va. Il est une valeur connue, contrairement à Jack Doohan (le réserviste officiel) », promet l'ancien patron de Haas. Il faut dire que Mick Schumacher s'est engagé dans le projet d'Alpine en WEC afin de préparer son retour en F1. Mais il va devoir convaincre cette saison.

Mick Schumacher est sous pression