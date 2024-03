F1 : Verstappen abandonne, c’est la panique chez Red Bull

Jean de Teyssière

Durant le Grand Prix d'Australie, Max Verstappen a vu l'arrière de sa monoplace fumer à partir du 4ème tour et a dû abandonner. Un sacré évènement pour celui qui a réussi à remporter les neuf derniers Grands Prix. Carlos Sainz a remporté cette course, suivi de son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc. Mais chez Red Bull, ce Grand Prix a laissé une mauvaise impression et l'inquiétude pointe le bout de son nez.

Lors des neuf dernières courses, Red Bull et Max Verstappen en étaient sortis vainqueurs. Mais les inquiétudes du triple champion du monde face à Ferrari se sont vite vérifiées, avec la victoire de Carlos Sainz, devant Charles Leclercen Australie ce dimanche. Seul Sergio Pérez a marqué des points pour Red Bull en terminant cinquième, Verstappen ayant abandonné.

«Nous étions parfois deux secondes plus lents que le leader de la course»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le dirigeant de Red Bull, Helmut Marko, est revenu sur le Grand Prix d'Australie, marqué par l'abandon de Max Verstappen dès le quatrième tour : « Avec Max, vous avez vu que malgré les problèmes de freinage, il était capable de suivre le rythme dans les premiers tours. Checo, cependant, a reculé... Pourquoi ? Nous étions parfois deux secondes plus lents que le leader de la course. Nous devons commencer par examiner cela. Peut-être que la pression des pneus était trop élevée pour ces conditions ou que nous avons fait fausse route avec les réglages car il était deux secondes plus lent . »

F1 : Surprise, Ferrari écœure encore Red Bull et Verstappen ! https://t.co/odZmvvthTn pic.twitter.com/VHmIhfwwli — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«Ce n’est pas certain que Max aurait pu gagner face à Ferrari»