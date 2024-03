F1 : Surprise, Ferrari écœure encore Red Bull et Verstappen !

Arnaud De Kanel

Facile vainqueur des deux premières courses de la saison disputées à Bahreïn puis Djeddah, Max Verstappen pouvait difficilement être battu à Melbourne dimanche. Mais l'impossible a été réalisé par Carlos Sainz, vainqueur en Australie et qui stoppe la série infernale du triple champion du monde et de son écurie comme il l'avait déjà fait l'an dernier.

C'est la grosse surprise du week-end. Alors qu'on pouvait s'attendre à une nouvelle démonstration de Max Verstappen, qui en plus de ça partait en pole position, la victoire est finalement revenue à Carlos Sainz. Hospitalisé il y a deux semaines, le pilote Ferrari signe un retour fracassant dans la monoplace italienne. « C'était une très bonne course pour moi, tout s'est bien passé. Ça a été un peu dur par moments physiquement mais j'ai pu gérer mon effort, mon rythme, mes pneus. Je suis très fier, très heureux de faire ce doublé pour l'équipe. La vie est parfois folle, entre ce qui s'est passé en début d'année, mes premiers points à Bahreïn, l'opération de l'appendicite à Djeddah et cette victoire ici, c'est vraiment les montagnes russes pour moi en ce moment. Je recommande à tous les pilotes de se faire enlever l'appendicite ! En début de course, j'ai vu que je pouvais suivre Max (Verstappen) au premier tour sans le DRS, puis au virage 3 il a fait une erreur qui m'a permis de me rapprocher puis de le passer, avant qu'il commence à souffrir avec ses freins. Dommage, je pense que la bagarre aurait été belle entre nous deux. Mais je prends cette victoire, il en a gagné assez », soulignait l'Espagnol. Décidément, c'est lui le bourreau de Red Bull.

Sainz stoppe encore Red Bull

Rien ne résiste à Red Bull ces derniers temps. La saison passée, Max Verstappen et Carlos Sainz avaient remporté tous les Grands Prix, excepté celui de Singapour qui avait vu triompher Carlos Sainz. Ce jour-là, le pilote espagnol avait également stoppé une série de dix victoires consécutives de Max Verstappen. Ce dimanche, le Néerlandais en était à neuf à la suite, et Sainz est encore venu gâcher la fête.

Fin de série pour Verstappen

Sans l'abandon de Max Verstappen, Carlos Sainz n'aurait certainement pas remporté ce Grand Prix d'Australie. Mais il faut compter avec les faits de courses dans le sport automobile et Verstappen ne peut pas vraiment s'en plaindre. Cela faisait deux ans que le triple champion du monde n'avait pas abandonné. La dernière fois, c'était justement en Australie, comme cette année...