F1 - Mercedes : Le boss se lâche après le calvaire

Benjamin Labrousse

Après un début de saison très compliqué, Mercedes espérait clairement relever la tête à l’occasion du Grand Prix d’Australie. Cela a cependant été tout le contraire pour les Flèches d’Argent alors qu’aucune des monoplaces de l’écurie allemande n’a terminé la course. Face à ce calvaire, le directeur Toto Wolff affirme être à court de solutions.

Rien ne va plus pour Mercedes. Après la mauvaise séance de qualifications concédée samedi avec notamment le non-passage en Q3 de Lewis Hamilton, le Grand Prix d’Australie s’est tout simplement transformé en cauchemar pour les Flèches d’Argent . La faute premièrement à un problème de moteur pour le septuple champion du monde, contraint d’abandonner au 17ème tour, puis avec George Russell, auteur d’un violent crash dans l’avant-dernier tour, alors qu’une 7ème place était possible pour le Britannique…

«Aujourd’hui, c’est très, très brutal»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Toto Wolff, directeur de Mercedes, accuse le coup après cette course. « Dur à encaisser, super dur. Je mentirais si je disais à tout moment que je me sentais positif face à la situation et optimiste. Il suffit de surmonter les pensées négatives et de dire ’nous allons inverser la tendance’. Aujourd’hui, c’est très, très brutal. Nous avons commencé cette saison avec la conviction que cette voiture était meilleure que l’année dernière. Ensuite, vous regardez l’année dernière [en Australie] où Leclerc a abandonné et Sainz était quatrième, McLaren était 17ème, 18ème ou 19ème et maintenant ils ont 40 secondes d’avance sur nous » , a ainsi expliqué l’Autrichien.

«Je souhaite redresser cette équipe le plus rapidement possible»