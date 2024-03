F1 : Ferrari fait tomber Red Bull, Leclerc calme tout le monde

Arnaud De Kanel

La domination de Red Bull a pris fin ce dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Australie. C'est l'écurie Ferrari qui s'est montrée à la hauteur du défi en signant un doublé avec la victoire de Carlos Sainz et la seconde place de Charles Leclerc. Malgré tout, le Monégasque refuse de s'enflammer.

Vainqueur haut la main des deux premières courses de la saison à Bahreïn puis Djeddah, Max Verstappen avait encore signé la pole position à Melbourne ce week-end et il faisait logiquement office de favori. Mais pour la première fois depuis deux ans, le triple champion du monde en titre a été trahi par sa mécanique et il a dû abandonner. Mais en dehors de cela, Ferrari l'aurait certainement emporté à la régulière car le rythme de l'écurie italienne paraissait supérieur à celui de Red Bull. Charles Leclerc préfère tout de même tempérer en rappelant que l'écurie autrichienne n'est pas morte, loin de là.

«C’est un signe très encourageant»

« Oh, c’est extrêmement important, parce que cela fait longtemps que nous n’avons pas eu pour de bon le rythme de Red Bull... Je ne dirais pas sous contrôle, parce que nous ne savons pas quel était le véritable rythme de Max, mais je dirais que depuis les EL1, nous savions que la pole position et la victoire en course étaient possibles. Parce que nous avions une très bonne dégradation des pneus, un très bon rythme, et c’est un signe très encourageant », a déclaré Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant d'ajouter.

«Encore beaucoup de travail à faire»