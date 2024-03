F1 : Ejecté à cause d'Hamilton, il lâche une punchline

Victime collatérale de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, Carlos Sainz n'a pas encore trouvé de baquet pour la saison prochaine. Pourtant, ce n'est pas le talent qui manque chez l'Espagnol, vainqueur du Grand Prix d'Australie ce dimanche. Il en a d'ailleurs profité pour rappeler sa situation contractuelle, lançant un appel du pied aux écuries du paddock.

Parti en première ligne, Carlos Sainz a profité de l'abandon de Max Verstappen pour aller décrocher la deuxième victoire de sa carrière en Formule 1. Un retour en force pour l'Espagnol qui a vécu des semaines agitées dernièrement. Sainz a en effet appris qu'il ne serait pas conservé par Ferrari l'an prochain à cause de l'arrivée de Lewis Hamilton, avant de se faire opérer de l'appendicite il y a deux semaines et donc de déclarer forfait pour le Grand Prix d'Arabie saoudite. L'Espagnol passe par toutes les émotions mais il n'oublie jamais son humour.

“I guess this will help get a job for next year… just joking!” 😁Race-winner Carlos will always remember the 2024 Australian Grand Prix 😊#F1 #AusGP pic.twitter.com/2yCslkAopF