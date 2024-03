F1 : Ferrari va empêcher Verstappen de marquer l’histoire ?

Jean de Teyssière

Ce dimanche aura lieu le troisième Grand Prix de la saison, en Australie. A 5h du matin heure française, les vingt pilotes s'élanceront et tenteront de mettre fin à l'hégémonie de Red Bull, qui a remporté les neuf dernières courses. Max Verstappen, qui a réussi le record de gagner 10 Grands Prix d'affilée en 2023, pourrait réitérer cet exploit ce week-end. Sauf que le triple champion du monde se méfie de Ferrari et de Carlos Sainz qui pourraient bien lui jouer un mauvais tour.

Depuis 2021 et son premier titre de champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est en train de dominer de la tête et des épaules sa discipline. Le pilote néerlandais de Red Bull débute la saison 2024 sur les mêmes bases qu'en 2023, ce qui laisse présager une nette domination. Ou pas.

Verstappen se méfie de Ferrari

Après les trois séances de qualifications au cours desquelles Max Verstappen a réussi à décrocher la pole position, le triple champion du monde de Formule 1 a avoué se méfier de Ferrari, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Leur équipe est aussi très rapide sur les longs relais, donc c’est un point d’interrogation pour demain, ce qui rend les choses excitantes. On verra ce qu’il en est demain. »

F1 : Verstappen a peur de Ferrari https://t.co/6Ua3UHArvj pic.twitter.com/KU3eeBZiyM — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Verstappen va échouer à remporter dix Grands Prix de suite ?

La saison dernière, Max Verstappen a réalisé une année quasiment parfaite, avec dix-neufs victoires sur vingt-deux. Entre le Grand Prix de Miami et le Grand Prix d'Italie, Max Verstappen a réalisé l'exploit de remporter 10 Grands Prix consécutifs. Cela n'avait jamais été fait et il avait battu Sebastian Vettel et ses neuf victoires de suite. Ce week-end, si Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Australie, il réussira à nouveau cet exploit. Mais compte tenu de ses dires et ses inquiétudes envers Ferrari, cet exploit est encore loin d'être réalisé.