F1 : Ferrari prévient Verstappen et Red Bull !

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Australie a livré toutes ses promesses avec le doublé de Ferrari. Carlos Sainz a terminé premier, suivi par Charles Leclerc, tandis que Max Verstappen a abandonné dès le quatrième tour. Une victoire qui donne de l'espoir à Ferrari, qui compte bien réitérer cette performance cette année.

Depuis que Frédéric Vasseur a pris les rênes de Ferrari, l'écurie italienne progresse. L'an dernier, Ferrari a été la seule équipe capable de battre Red Bull, avec la victoire de Carlos Sainz à Singapour. En Australie, c'est encore la Scuderia qui a mis fin à l'hégémonie de Max Verstappen.

«Quand on met tout dans l’ordre, on est capables de se battre avec Red Bull»

Au micro de Canal + , le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur jubilait après la victoire de Carlos Sainz : « Je pense que ça a été plus qu’une bonne course, ça a été un très bon week-end. On a très bien débuté le vendredi, on avait une bonne performance des deux côtés du garage, ce qui nous a permis d’avoir une bonne émulation. Ca se passait bien sur un tour, ça se passait bien vendredi après-midi sur les longs relais, donc on a bâti notre week-end dès le début. On a eu quatre très bons arrêts, de bonnes stratégies et tout s’est bien passé. Quand on met tout dans l’ordre, on est capables de se battre avec Red Bull, et c’est un bon exemple pour nous. »

«C’est important d’avoir deux voitures performantes si on veut battre Max»