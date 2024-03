F1 : Catastrophe pour Verstappen, Red Bull déballe tout

Pierrick Levallet

Après avoir remporté les deux premières courses de cette saison de F1, Max Verstappen comptait poursuivre sur sa lancée en Australie. Cependant, le Néerlandais a été contraint d’abandonner après seulement quatre tours en raison d’un problème aux freins. Le triple champion du monde en titre a alors assisté impuissant à la victoire de Carlos Sainz Jr et de Ferrari. Red Bull, de son côté, avoue ne pas savoir si tous les problèmes de la monoplace ont été résolus à cause de cet imprévu à Melbourne.

«Il a dit qu’il était vraiment satisfait de l’équilibre de la voiture»

« Je pense que nous avons eu des difficultés vendredi, mais l’équipe s’est bien reprise et Max a fait un travail remarquable en qualifications samedi. Nous avons commencé à résoudre les problèmes, nous avons fait quatre tours de mise en grille et il a dit qu’il était vraiment satisfait de l’équilibre de la voiture. Nous n’avons donc jamais pu savoir si nous avions résolu ces problèmes » a d’abord confié Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’est évidemment frustrant d’avoir abandonné»