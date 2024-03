F1 : Alonso puni, il pousse un coup de gueule !

Pierrick Levallet

Fernando Alonso a sans doute rêvé d'une meilleure fin de Grand Prix en Australie. Rendu coupable d'un freinage dangereux ayant poussé George Russell à la faute, le pilote d'Aston Martin a écopé de 20 secondes de pénalité et a donc été relégué à la 6e place. Mais pour Damon Hill, cette sanction à l'encontre de l'Espagnol n'était pas nécessaire.

Si Carlos Sainz Jr a fêté son retour chez Ferrari par une victoire en Australie, tout ne s’est pas passé de la même façon pour son compatriote Fernando Alonso. À la lutte avec George Russell pour une place d’honneur, le pilote d’Aston Martin a fait partir son adversaire à la faute suite à un freinage jugé dangereux. Résultat, la FIA a sanctionné Fernando Alonso de 20 secondes de pénalité sur son temps final, le reléguant ainsi à la 6e place.

20 secondes de pénalité pour Fernando Alonso

« Dans les derniers tours, George m’a rapidement rattrapé. Je savais qu’il arrivait, puis il a été dans la zone DRS pendant cinq ou six tours, alors j’ai juste fait des tours de qualification pour rester devant. Je voulais maximiser ma vitesse de sortie du virage 6 pour me défendre contre lui » avait alors expliqué le pilote d’Aston Martin après la course. Damon Hill, lui, n’a pas manqué de dénoncer la sanction de la FIA à l’encontre de Fernando Alonso.

«Le sport automobile est dangereux»