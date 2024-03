F1 : Une sanction tombe pour Fernando Alonso !

Arnaud De Kanel

Après avoir franchi la ligne d'arrivée en sixième position, Fernando Alonso a finalement été sanctionné par les commissaires de course pour « conduite potentiellement dangereuse. » L'Espagnol s'est vu infliger une pénalité de 20 secondes qui le rétrograde à la huitième place finale. Forcément, le double champion du monde l'a juge trop sévère.

Le Grand Prix d'Australie aura été très animé. Si l'on pouvait craindre une domination écrasante de Max Verstappen au vu de sa performance en qualifications la veille, le sort en a décidé autrement. Le triple champion du monde en titre a du jeter l'éponge suite à un problème mécanique et c'est Carlos Sainz qui a filé vers la victoire. Derrière, la bataille était féroce pour les places d'honneur, tellement féroce que George Russell est parti à la faute suite à un freinage jugé dangereux de Fernando Alonso. La sanction est tombée pour le vétéran espagnol.

F1 : Surprise, Ferrari écœure encore Red Bull et Verstappen ! https://t.co/odZmvvthTn pic.twitter.com/VHmIhfwwli — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

20 secondes de pénalité pour Alonso

Les commissaires de course ont tranché pour Fernando Alonso. Le pilote Aston Martin écope donc de 20 secondes de pénalité suite à sa manœuvre qui a inconsciemment causé le crash de George Russell. Alonso passe de la sixième à la huitième place et il juge sa sanction démesurée. « Dans les derniers tours, George m’a rapidement rattrapé. Je savais qu’il arrivait, puis il a été dans la zone DRS pendant cinq ou six tours, alors j’ai juste fait des tours de qualification pour rester devant. Je voulais maximiser ma vitesse de sortie du virage 6 pour me défendre contre lui. C’est ce que tout pilote de course ferait, et je n’ai pas pensé que c’était dangereux. Il est décevant de recevoir une pénalité de la part des commissaires pour ce qui était une course dure mais juste. Je suis néanmoins heureux que George aille bien. Ce n’était pas agréable de voir sa voiture au milieu de la piste », a déclaré Fernando Alonso. Malgré la déception, il a tenu à saluer la performance de son équipe.

«Une bonne stratégie, des arrêts aux stands incroyables»