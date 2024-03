F1 : Réclamé par Verstappen, il bat un record humiliant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Troisième en Australie, Lando Norris a signé un 14e podium en carrière... mais attend toujours sa première victoire. C'est d'ailleurs un record. Le pilote McLaren est effectivement devenu le premier à enchaîner autant de podiums sans victoire. Un record dont il se serait bien passé. Et qui pourrait pourrait bien se concrétiser par un autre.

Lors du Grand Prix d'Australie, l'abandon précoce de Max Verstappen a rebattu les cartes. Et ce sont les pilotes Ferrari qui en ont le mieux profité puisque Carlos Sainz s'est imposé devant Charles Leclerc. Une aubaine également pour les deux McLaren qui se sont également très bien classées, Lando Norris étant troisième devant Oscar Piastri. L'occasion pour le Britannique d'entrer tristement dans l'histoire de la F1.

F1 : Verstappen favori pour remplacer Hamilton, Mercedes lâche une bombe https://t.co/HDUBYhqaxt pic.twitter.com/67eadhw28U — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

14 podiums sans victoire, le triste record de Norris

En effet, Lando Norris a décroché son 14e podiums. Un joli total qui confirme le talent d'un pilote très proche de Max Verstappen au point d'avoir été réclamé par le Néerlandais chez Red Bull. Mais dans le même, le prodige de McLaren court toujours après sa première victoire et devient donc le pilote avec le plus de podiums sans victoire. Il devance ainsi Nick Heidfeld qui a glané 13 podiums durant sa carrière sans jamais s'imposer. D'ailleurs, si son prochain podium est une victoire, Lando Norris rejoindra Jean Alesi, Mika Hakkinen, Eddie Irvine et Patrick Depailler qui ont attendu leur 15e podium avant de célébrer leur premier succès. Dans le cas contraire, le Britannique pourrait donc battre un autre record, à savoir celui du pilote qui est monté le plus de fois sur le podium avant sa première victoire.

Un autre statistique témoigne de l'attente de la première victoire de Lando Norris. En inscrivant 15 points en Australie, le pilote Mercedes a porté son total en carrière à 660 et accentue donc son avance sur Nico Hülkenberg au classement des pilotes ayant inscrit le plus de points sans gagner. L'Allemand a décroché 533 points durant sa carrière et court toujours après sa première victoire. Romain Grosjean complète d'ailleurs trio. Le Français a inscrit 391 points et n'a jamais remporté de course. A noter toutefois que le système d'attribution des points ayant évolué en 2010, ce record et moins parlant que le premier évoqué pour Lando Norris.

«Je ne m’attendais pas à être sur le podium, donc je suis très heureux»