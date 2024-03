F1 - Red Bull : Nouveau coéquipier pour Verstappen ? Il fixe une condition !

Benjamin Labrousse

Actuellement, le tandem Max Verstappen - Sergio Perez fonctionne toujours aussi bien chez Red Bull. Néanmoins, le baquet du Mexicain n’est toujours pas assuré pour la saison prochaine. De plus, RB surveille attentivement les prestations de Yuki Tsunoda du côté des Racing Bulls (filiale de Red Bull). D’ailleurs, Helmut Marko s’est récemment livré sur les performances du pilote japonais.

La saison prochaine pourrait être celle de tous les changements dans le paddock. Outre l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari ainsi que les rumeurs d’une possible arrivée de Max Verstappen chez Mercedes, quid de la situation de Sergio Perez ? Le contrat du Mexicain expire en fin de saison, tandis que du côté de Red Bull, on n’écarte pas la possibilité de faire appel à un membre des Racing Bulls pour remplacer « Checo » en 2025. Figure emblématique de l’écurie autrichienne, Helmut Marko rappelait notamment la pression présente cette saison pour Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo.

« Il doit donc encore s'améliorer avant de pouvoir être envisagé »

« Il y a beaucoup d’enjeux cette saison pour Yuki (Tsunoda) et Daniel. La performance de Yuki en qualifications a été très bonne, mais Ricciardo doit trouver quelque chose rapidement. Au moins, Yuki est très bon en qualifications » , confiait notamment Marko avant le Grand Prix d’Arabie Saoudite. 7ème à l’arrivée, le Japonais a d’ailleurs ravi le directeur des filiales jeunes de Red Bull : « À chaque tour, il était compétitif et ne faisait aucune erreur, il était calme. Comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il doit donc encore s'améliorer avant de pouvoir être envisagé dans cette direction » , a ainsi confié Helmut Marko à Motorsport.com .

« Notre voiture est assez constante en termes de performances »