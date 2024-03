F1 - Ferrari : Le clan Hamilton n’a rien vu venir !

Arnaud De Kanel

A l'issue de la saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. L'annonce de son transfert a fait l'effet d'une bombe et le secret a été très bien gardé, à tel point que son père, Anthony, savait que son fils discutait avec La Scuderia sans avoir été mis au courant du verdict à la fin des négociations.

Les bruits de couloir se sont finalement vérifiés. Oui, Lewis Hamilton rejoindra bien Ferrari une fois la saison terminée. Pour rendre cette signature encore plus épique, le septuple champion du monde n'avait même pas prévenu son entourage. Lewis Hamilton avait indiqué à son père qu'il existait des discussions avec Ferrari sans jamais lui dire le fin mot de l'histoire. Anthony Hamilton a donc été très surpris.



«J’ai toujours l’impression que je sais ce qui se passe, mais sur ce coup non»

Toto Wolff était bien le seul à être au courant de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari car ses parents n'en savaient rien. « Je savais qu’il avait eu des discussions. Mais je ne savais pas du tout jusqu’où elles étaient allées, s’il voulait ou y avait donné suite ou non. Le fait est que c’est son affaire. J’ai toujours l’impression que je sais ce qui se passe, mais sur ce coup non ! Mais c’est son contrat et c’est sa décision, pas de souci, c’est très personnel quand on choisit de se donner un tel nouveau défi », a déclaré Anthony Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La décision de son fils n'est pas pour lui déplaire car elle réalise leur rêve commun.

«C’est le rêve ultime d’être dans une voiture rouge»