F1 : Catastrophe pour Alonso, Aston Martin sort du silence

Pierrick Levallet

Le Grand Prix d'Australie ne s'est pas terminé de la meilleure des manières pour Fernando Alonso. Rendu coupable d'un freinage jugé dangereux qui a provoqué l'accident de George Russell, l'Espagnol a écopé de 20 secondes de pénalité et a terminé à la 6e place. Aston Martin a alors apporté son soutien au double champion du monde.

Si Carlos Sainz Jr a pu profiter de l’abandon de Max Verstappen pour décrocher sa première victoire de la saison en Australie, Fernando Alonso a connu une fin de course différente. À la lutte avec George Russell, l’Espagnol s’est rendu coupable d’un freinage jugé dangereux qui a engendré l’accident du pilote de Mercedes. Résultat, le double champion du monde a écopé de 20 secondes de pénalité et a donc été relégué à la 6e place. Aston Martin n’a alors pas manqué d’apporter son soutien à Fernando Alonso.

«La pénalité a été une pilule amère à avaler»

« Tout le monde est soulagé que George aille bien et s'en soit sorti après son accident. Je veux que vous sachiez que nous soutenons pleinement Fernando. C'est le pilote le plus expérimenté de l'Histoire de la Formule 1. Il a couru plus de Grands Prix que quiconque et a plus de 20 ans d'expérience. Il est est plusieurs fois Champion du monde, dans plusieurs catégories. Recevoir une pénalité de 20 secondes alors qu'il n'y a pas eu de contact avec la voiture qui le suivait a été une pilule amère à avaler, mais nous devons accepter la décision » a d’abord expliqué Mike Krack dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il ne mettrait jamais personne en danger»