F1 - Ferrari : La fin du calvaire grâce à Verstappen !

Après avoir remporté les deux premières courses de la saison, à Bahreïn et à Djeddah, Max Verstappen a été contraint d’abandonner le week-end dernier lors du Grand Prix d’Australie. Ce qui a permis à Ferrari de réaliser un doublé, avec la victoire de Carlos Sainz et la seconde place de Charles Leclerc, ce qui n’était plus arrivé depuis deux ans.

« Quand on met tout dans l'ordre, on est capable de se battre avec Red Bull, et c’est un bon exemple pour nous . » Frédéric Vasseur ne cachait pas sa satisfaction dimanche, à l’issue du Grand Prix d'Australie. Après avoir vu Red Bull et Max Verstappen remporter les deux premières courses de la saison, à Bahreïn et à Djeddah, Ferrari a décroché sa première victoire à Melbourne par l’intermédiaire de Carlos Sainz. Même s’il faut tout de même reconnaître que la Scuderia a été bien aidée par l’abandon du triple champion du monde en titre.

Premier doublé depuis deux ans pour Ferrari

Au-delà de la victoire de Carlos Sainz, c’est un doublé que s’est offert Ferrari le week-end dernier lors du Grand Prix d'Australie. Charles Leclerc, cinquième sur la grille de départ, a terminé sur la deuxième marche du podium, derrière son coéquipier. Le 86e doublé de l’histoire de la Scuderia, mais surtout le premier depuis deux ans. En effet, il faut remonter au mois de mars 2022 à Bahreïn pour retrouver la trace du dernier doublé de Ferrari. À ce moment-là, les rôles étaient inversés, puisque c’est Charles Leclerc qui s’était imposé devant Carlos Sainz.

Sainz met encore fin à la série de Verstappen

Avec cet abandon, Max Verstappen quant à lui a mis fin à sa série de neuf victoires consécutives. Et la saison dernière, c’était déjà Carlos Sainz qui avait brisé la série du Néerlandais. Alors qu’il avait enchaîné dix succès d’affilée, le pilote de Red Bull avait vu sa série s’arrêter à Singapour. Max Verstappen avait terminé hors du podium, à la cinquième place, et Carlos Sainz en avait profité pour se hisser sur la plus haute marche du podium.