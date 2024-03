F1 : Lewis Hamilton dit adieu à Mercedes, un coup historique l’attend !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est officiel depuis plusieurs semaines, Lewis Hamilton dispute sa dernière saison chez Mercedes et rejoindra Ferrari en 2025. Un véritable coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1 qui ne laisse personne indifférent. Aux yeux de Günther Steiner, l’ancien boss de Haas, le Britannique fait bien d’entamer un nouveau défi qui pourrait lui permettre d’entrer définitivement dans l’histoire.

Une page est actuellement en train de se tourner avec la dernière saison de Lewis Hamilton chez Mercedes. L’an prochain, le septuple champion du monde sera au volant d’une Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, une annonce qui a créé la stupéfaction dans le monde de la Formule 1. « J’ai vécu 11 années incroyables avec cette équipe et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mercedes fait partie de ma vie depuis l'âge de 13 ans. C’est un endroit où j’ai grandi, donc prendre la décision de partir a été l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre. Mais le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis ravi de relever un nouveau défi », s’était justifié en début d'année Hamilton. Chacun a son avis sur ce choix, et Günther Steiner fait partie des personnes convaincues par cette arrivée.

« C’est une bonne chose d’avoir l’opportunité de le faire »

« Il semble qu’il ait pris la bonne décision , estime l’ancien boss de Haas sur Sky Sports News , dans des propos relayés par NextGen-Auto. Il l’a fait lorsqu’il a quitté McLaren pour aller chez Mercedes, alors peut-être qu’il a pris la bonne décision cette fois-ci aussi. Mais je pense que pour lui, il s’agit surtout d’un nouveau défi. Il est dans l’équipe depuis 11 ans, il a gagné six championnats, il y a de bonnes relations. Je pense que c’est la dernière étape de sa carrière et qu’il veut un nouveau défi. Et évidemment, si votre dernier défi peut être Ferrari, c’est une bonne chose d’avoir l’opportunité de le faire . »

« Il est possible qu’il remporte son huitième championnat »