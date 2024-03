F1 : Avant Hamilton, Ferrari menace Red Bull !

Pierrick Levallet

Ferrari a fait tomber Red Bull en Australie. Max Verstappen a assisté impuissant à la victoire de Carlos Sainz Jr. La Scuderia compte désormais 4 points de retard sur l'écurie autrichienne au classement constructeur. Frédéric Vasseur a d'ailleurs avoué qu'il visait le titre cette année et qu'il comptait bien détrôner Red Bull.

Max Verstappen ne remportera pas tous les Grands Prix de cette saison de F1. Après seulement trois courses, le pilote de Red Bull est tombé. Contraint à l’abandon à cause d’un problème de freins, le Néerlandais a assisté impuissant à la victoire de Carlos Sainz Jr et de Ferrari en Australie. La Scuderia se montre comme un sérieux concurrent pour Red Bull cette année. Frédéric Vasseur a d’ailleurs avoué qu’il visait le titre constructeur.

F1 : Lewis Hamilton dit adieu à Mercedes, un coup historique l’attend ! https://t.co/R9sEnAZCLu pic.twitter.com/28DKsS7M79 — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Ferrari vise le titre constructeur

« Le titre constructeur ? C’est l’objectif. Mais c’est aussi l’objectif de se battre pour le titre pilotes, même si cette année c’est peut-être un peu tôt pour cela. Mais on verra » a expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto . L’écurie italienne ne compte que 4 points de retard sur Red Bull au classement constructeur. Une belle bataille semble se profiler entre les deux équipes. Max Verstappen est prévenu.

Mercedes est ravi de la victoire de Carlos Sainz Jr