F1 : Ferrari fait tomber Verstappen, Mercedes jubile

Rien ne s'est passé comme prévu pour Red Bull en Australie. Carlos Sainz Jr a notamment su profiter de l'abandon de Max Verstappen pour décrocher sa première victoire de la saison. Toto Wolff, qui a connu un week-end difficile avec Mercedes, a d'ailleurs montré sa satisfaction de voir Ferrari et Frédéric Vasseur s'imposer.

Le Grand Prix d’Australie ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Max Verstappen. Le Néerlandais a été contraint d’abandonner en raison d’un problème aux freins. Carlos Sainz Jr a alors su profiter de l’absence du pilote de Red Bull pour décrocher sa première victoire de la saison. Toto Wolff a d’ailleurs avoué être heureux pour Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari.

«Vasseur a eu la pression de toute l’Italie»

« Tout d’abord, je suis content pour Ferrari. Je suis content pour Fred. Il le mérite. L’année dernière, nous volions ensemble et sur le vol Dubaï-Melbourne chez Emirates, il avait un disque dans ses vertèbres qui a sauté et il ne pouvait ni s’asseoir ni dormir et il est resté debout dans l’avion pendant 13 heures. Et puis une de ses voitures s’est crashée et l’autre a terminé 4e. Et cela avait l’air désastreux. Et il a eu la pression de toute l’Italie. Et maintenant il a un son premier doublé avec la Scuderia ! Je suis vraiment content pour lui » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ferrari le mérite. Et l’Italie le mérite»