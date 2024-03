F1 : Verstappen favori pour remplacer Hamilton, Mercedes lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Lewis Hamilton débarquera chez Ferrari. Par conséquent, Mercedes devra trouver son remplaçant et multiplie les recherches. Plusieurs pilotes sont évoqués, à l'image d'un Max Verstappen qui pourrait quitter Red Bull compte tenu des problèmes en interne. Interrogé sur ce feuilleton, Toto Wolff confirme même que le triple champion du monde est sa priorité.

Le départ de Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari la saison prochaine, a fait l'effet d'une bombe, et pousse surtout Mercedes à s'activer afin de lui trouver son remplaçant. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà en interne, dont une totalement folle et encore impossible il y a quelques semaines : Max Verstappen. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, le triple champion du monde en titre semblait intouchable. Mais la récente crise qui a frappé l'écurie autrichienne a changé la donne. Désormais, imaginer Max Verstappen dans le baquet de la Mercedes de Lewis Hamilton n'est plus une utopie. Même Toto Wolff confirme !

F1 - Mercedes : Red Bull va plomber la succession d’Hamilton ? https://t.co/LD8ws3OCag pic.twitter.com/SOGfNrb5yD — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Wolff confirme que Verstappen est l'option numéro 1

« Oui ! », répond le patron de l'écurie Mercedes, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , lorsqu'il lui est demandé si Max Verstappen était l'option numéro 1 pour remplacer Lewis Hamilton. Une sacrée bombe puisque Toto Wolff convoite désormais ouvertement le triple champion du monde en titre. « On voit ses performances, mais je ne voudrais pas négliger les autres aussi. Je pense que nous devons nous remettre en question, Nous devons nous demander ce que nous pouvons faire avec cette voiture. Ensuite, c’est beaucoup plus facile, quel que soit le pilote de la deuxième voiture, c’est beaucoup plus facile pour George parce qu’il a le potentiel d’être champion du monde et bien plus encore », ajoute Toto Wolff.

Mercedes ouvre également la porte à Alonso et Antonelli