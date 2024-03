F1 - Mercedes : Red Bull va plomber la succession d’Hamilton ?

Pierrick Levallet

À partir de 2025, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote de Mercedes. Le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari, ce qui pousse l'écurie allemande à lui chercher un remplaçant. Toto Wolff a alors avoué qu'il pensait à Carlos Sainz Jr. Cependant, Red Bull a aussi fait savoir qu'il s'intéressait à l'Espagnol pour remplacer Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen.

Cette saison de F1 sera la dernière de Lewis Hamilton au volant d’une Mercedes. Le Britannique rejoindra Ferrari et Charles Leclerc en 2025. L’écurie allemande va donc devoir lui trouver un remplaçant. Plusieurs options ont été évoquées jusqu’à présent, de Mick Schumacher à Fernando Alonso en passant par Max Verstappen, Esteban Ocon et Kimi Antonelli. Mais Toto Wolff a récemment cité un autre nom envisageable pour succéder à Lewis Hamilton.

Carlos Sainz Jr pour remplacer Hamilton chez Mercedes ?

« Ceux qui sont disponibles, ou qui pourraient être intéressants pour nous, ont tous des arguments en leur faveur. Qu'ils soient très jeunes, qu'ils soient très expérimentés dans leurs meilleures années... Ou Carlos (Sainz) » a indiqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par MARCA . Toto Wolff ne serait toutefois pas le seul à penser à Carlos Sainz Jr, qui quittera Ferrari à l’issue de la saison pour laisser sa place à Lewis Hamilton.

Red Bull y pense aussi