F1 : Il dévoile les coulisses de son grand retour !

Absent en Arabie saoudite à cause d’une appendicite nécessitant une intervention chirurgicale, Carlos Sainz a fait son retour deux semaines plus tard pour le Grand Prix d’Australie. Avec la manière car le pilote espagnol s’est imposé au volant de sa Ferrari après avoir concocté un plan bien précis pour lui permettre d’être présent.

Carlos Sainz a fait son retour avec la manière lors du Grand Prix d’Australie. Opéré de l'appendicite deux semaines auparavant, le pilote Ferrari a profité de l’abandon de Max Verstappen pour s’imposer à Melbourne devant son coéquipier Charles Leclerc. L’Espagnol a tout donné et ne cachait pas sa fatigue après avoir passé la ligne d’arrivée. « C'était une très bonne course, je me suis bien senti même si je suis épuisé physiquement à cause des séquelles de l’opération », confiait celui qui a tout fait pour être présent en Australie.

« J’ai élaboré un plan avec mon équipe »

Relayé par F1 Only , Carlos Sainz a détaillé le plan mis en place pour lui permettre de prendre part au troisième Grand Prix de la saison, deux semaines seulement après avoir été opéré : « Dès que j’ai eu l’opération de l’appendicite, je suis allé sur internet et j’ai commencé à parler avec des professionnels et je leur ait dit : ‘Ok, qu’est-ce qui aide à accélérer la guérison’ ? Evidemment, à partir de ce moment-là, j’ai commencé à faire toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour accélérer la guérison, les blessures, les cicatrices, tout ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus rapide, en parlant aussi à d’autres athlètes, à des médecins en Espagne et à l’international. Ensuite, j’ai élaboré un plan avec mon équipe. La raison pour laquelle les athlètes récupèrent plus rapidement est que vous pouvez consacrer 24 heures par jour pendant sept jours à la récupération. C’est exactement ce que j’ai fait. J’ai commencé par aller dans des caissons hyperbares deux fois par jour pendant une heure, avec un appareil Indiba (appareil qui délivre un courant électrique), un appareil électromagnétique pour les plaies. J’ai planifié mon temps au lit, mon temps pour faire une promenade, mon temps pour manger le genre de nourriture dont vous avez besoin pour récupérer. Tout était centré sur la récupération pour être prêt pour l’Australie. »

