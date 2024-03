F1 - Red Bull : Une surprise pour remplacer Verstappen ?

Arnaud De Kanel

En pleine affaire Christian Horner, Red Bull pourrait perdre Max Verstappen à l'issue de la saison, d'autant plus que Mercedes se montre très offensif dans ce dossier ces derniers temps. Quoiqu'il en soit, du changement est attendu dans les rangs de l'écurie autrichienne puisque Sergio Perez ne devrait pas être conservé. Tout portait à croire que Daniel Ricciardo allait faire son grand retour en 2025 mais voilà que Yuki Tsunoda pourrait lui griller la priorité.

Red Bull vit des semaines pour le moins agitées. Depuis que l'affaire Christian Horner a éclaté, l'entourage de Max Verstappen menace de quitter l'écurie autrichienne si le Britannique n'est pas écarté. La question de sa succession commence donc sérieusement à se poser et un nouveau candidat s'affirme au fil des courses : Yuki Tsunoda.

F1 : Retour gagnant chez Ferrari, Verstappen se fait menacer https://t.co/AJE5lwMmmq pic.twitter.com/Ptz9qwX6Ca — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

«Yuki a été fort tout le week-end»

Septième à Melbourne dimanche, le pilote japonais a fait forte impression avec sa RB Cash App en Australie. « Après quelques frustrations lors des deux premiers Grands Prix, où nous avons montré des signes positifs de compétitivité mais n’avons pas réussi à tout mettre en place, c’est très satisfaisant d’avoir signé une épreuve solide sur l’Albert Park, avec un travail acharné en piste, à Bicester et à Faenza récompensé par des points. Yuki a été fort tout le week-end ici, terminant le travail avec un pilotage très mature et confiant en course, ce qui est très satisfaisant à voir et dont je suis sûr qu’il est très heureux », souligne notamment Jody Egginton. Un temps pressenti pour faire son retour, Daniel Ricciardo s'éloigne donc de Red Bull suite aux bonnes performances de son coéquipier. D'ailleurs Tsunoda espère que Red Bull porte attention à ce qu'il réalise actuellement.

L'appel du pied de Tsunoda à Red Bull