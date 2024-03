F1 - Alpine : Il annonce le pilote qui va remplacer Gasly et Ocon

Arnaud De Kanel

Dans le paddock, les contrats arrivent souvent à échéance en fin de saison, et cette année ne fait pas exception pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Chez Alpine, l'ambition est de garder ces pilotes, mais les performances mitigées de l'écurie hexagonale pourraient inciter certains à regarder ailleurs. C'est dans ce contexte que Gunther Steiner évoque Mick Schumacher comme un candidat potentiel pour rejoindre Alpine afin de remplacer les deux français.

La saison 2025 s'annonce riche en rebondissements dans le paddock de la Formule 1, avec une possible réorganisation totale de la grille. En effet, pas moins de 13 pilotes arrivent en fin de contrat, ouvrant ainsi la porte à d'éventuels changements d'écurie. Parmi ces pilotes, on retrouve des noms comme Pierre Gasly et Esteban Ocon, tous deux sous les feux des projecteurs. Au sein de l'écurie Alpine, la question de la reconduction de Gasly et Ocon reste en suspens, conditionnée par les performances de l'équipe. Si Alpine ne parvient pas à améliorer ses résultats, il sera difficile de retenir ces deux pilotes français. Dans ce cas, une option sérieuse pourrait émerger en la personne de Mick Schumacher, selon les propos de Gunther Steiner.

«Alpine pourrait le recruter si un des pilotes s’en va»

« Il doit bien faire en WEC cette saison, alors cela peut être un tremplin. Nous verrons comment se développera le marché des pilotes en Formule 1. Mais Alpine F1 pourrait le recruter si un des pilotes s’en va. Il est une valeur connue, contrairement à Jack Doohan (le réserviste officiel ) », a déclaré l'ancien patron de Haas. Ce dernier suppose que c'est peut-être l'année de la dernière chance pour Schumacher.

«Ce serait extrêmement difficile s’il était complètement hors de cela»