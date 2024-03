F1 - Ferrari : Ça recommence, Hamilton fait un choix historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2025, Lewis Hamilton sera un pilote Ferrari. Un an avant la mise en place d'une nouvelle réglementation, le pilote britannique décide donc de quitter Mercedes à la surprise générale. Il reproduit donc le même schéma qu'en 2013, avec la réussite que tout le monde connaît. Pour écrire encore un peu plus l'histoire de la F1 ?

C'est évidement l'évènement qui a le plus fait parler en F1 ces dernières années. Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton a annoncé qu'il s'agissait de sa dernière année chez Mercedes. Dès 2025, le Britannique rejoindra Ferrari afin de tenter de glaner un huitième titre mondial. Un sacré défi, mais Günther Steiner est persuadé que c'est dans les cordes du septuple champion du monde.

Steiner valide le choix d'Hamilton

« Il semble qu’il ait pris la bonne décision. Il l’a fait lorsqu’il a quitté McLaren pour aller chez Mercedes, alors peut-être qu’il a pris la bonne décision cette fois-ci aussi. Mais je pense que pour lui, il s’agit surtout d’un nouveau défi. Il est dans l’équipe depuis 11 ans, il a gagné six championnats, il y a de bonnes relations. Je pense que c’est la dernière étape de sa carrière et qu’il veut un nouveau défi. Et évidemment, si votre dernier défi peut être Ferrari, c’est une bonne chose d’avoir l’opportunité de le faire », a confié l’ancien patron de Haas au micro de Sky Sport , avant d’estimer que Lewis Hamilton est tout à fait en mesure de décrocher un huitième titre mondial : « Je pense que rien n’est impossible. En 2026, il y aura de toutes nouvelles réglementations au niveau du moteur et du châssis, donc les voitures seront refaites à ce moment-là. Et s’il a un peu de chance, s’il est au bon endroit et si Ferrari produit une bonne voiture, il est possible qu’il remporte son huitième championnat . »

Hamilton fait comme en 2013 et file vers l'Histoire?