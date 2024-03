F1 : Hamilton débarque chez Ferrari, Leclerc n’en revient pas

Jean de Teyssière

C'est officiel depuis le mois de janvier, Lewis Hamilton va rejoindre l'écurie Ferrari en 2025. Le septuple champion du monde britannique va prendre la place de Carlos Sainz, toujours sans baquet à ce jour. Charles Leclerc va donc avoir un nouveau coéquipier, et il se réjouit déjà d'avance de pouvoir se mesurer à une légende du sport automobile.

C'était la bombe de ce début de saison de Formule 1. Alors que toutes les écuries se préparaient pour disputer le premier Grand Prix de la saison à Bahrein, Ferrari a décidé d'officialiser l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Le septuple champion du monde britannique, qui fêtera ses 40 ans cette année-là, va relever un ultime challenge dans sa longue carrière.

«Nous avons vécu des années extraordinaires ensemble»

Au micro de Fox Sports Australia , Charles Leclerc, le pilote de Ferrari, est revenu sur ses années communes avec Carlos Sainz, qui partira à la fin de la saison. Ses propos sont relayés par Nextgen-Auto : « J’ai eu une relation extraordinaire avec Carlos. Nous avons vécu des années extraordinaires ensemble, mais aussi des années plus difficiles en tant qu’équipe. Les performances n’étaient pas exactement celles que nous souhaitions, mais nous avons très bien travaillé ensemble et nous attendons avec impatience cette dernière année afin de la terminer de la meilleure façon possible. »

F1 : Verstappen chez Mercedes pour remplacer Hamilton ? Il vend la mèche https://t.co/Nn8Ad0r56w pic.twitter.com/ZalWOyWJ4k — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

«Je pense que ça va être génial»