F1 - Red Bull : Un proche de Verstappen claque la porte !

Hugo Chirossel

Après 18 ans de bons et loyaux services, Lee Stevenson a décidé de mettre un terme à son aventure chez Red Bull, qu’il avait rejoint en 2006. Depuis 2016 et le Grand Prix d’Espagne, il travaillait aux côtés de Max Verstappen, dont il était le mécanicien en chef, où le Néerlandais s’était imposé dès ses débuts avec l’écurie autrichienne.

« Cela a donc été 18 années incroyables »

« Ce message est là juste pour vous faire savoir à tous que vous ne verrez plus de messages de ma part en tant que chef mécanicien de Red Bull parce qu’aujourd’hui est mon dernier jour. Cela a donc été 18 années incroyables et tout ce que j’ai réussi à accomplir ici avec l’équipe a été absolument incroyable. Travailler sur la première voiture ici, qui est la RB2, puis la RB16B, et bien sûr la RB19. Cela a été un voyage incroyable. Je veux juste dire merci à tout le monde ici. Ce fut un moment incroyable que j’ai vécu. En 2006, quand j’ai commencé, je n’aurais jamais pensé que nous gagnerions des courses, obtiendrons des poles, remporterions des championnats, mais nous avons réussi à faire tout cela. C’est tout simplement incroyable », a annoncé Lee Stevenson sur Instagram .

« Ma nouvelle équipe à l’autre bout de la voie des stands »