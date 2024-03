F1 : Le clan Schumacher réclame la tête du boss de Red Bull

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, Red Bull est secouée par l'affaire Christian Horner. L'écurie autrichienne est forcément perturbée car le dossier prend une place majeure dans son espace médiatique. Consultant pour la télévision allemande, Ralf Schumacher estime qu'il serait préférable que le Britannique quitte son poste le plus rapidement possible.

Visé par une enquête pour harcèlement sexuel, Christian Horner fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Le directeur de l'écurie Red Bull a été maintenu en poste malgré les accusations et cette décision passe mal chez certains. Jos Verstappen, le père de Max, estime notamment que le Britannique devrait quitter Red Bull de son plein gré pour ne pas pénaliser l'équipe. Ralf Schumacher est également de cet avis.



«Je ne peux pas accepter qu’il continue de dire qu’il ne veut pas en parler»

« Ce n’est que le jour de la course à Bahreïn qu’on a même un peu parlé de ce sport. Je suis désolé pour sa famille, mais il n’y a qu’une seule personne qui a déclenché toute cette histoire : lui. Et je ne peux pas accepter qu’il continue de dire qu’il ne veut pas en parler. Je peux dire de ma propre expérience, de mon divorce, oui, c’est difficile au début quand une affaire aussi privée se déroule en public. Mais il arrive un moment où il faut en parler parce que c’est ce qu’il y a de mieux pour toutes les parties », a déclaré le frère de Michael Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour lui, Horner doit démissionner.

«Il devrait suivre son propre conseil et démissionner le plus tôt possible»