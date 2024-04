F1 : Avant son transfert, Hamilton réclame une révolution

Arnaud De Kanel

A l'issue de la saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari, le transfert du siècle en Formule 1. Mais en attendant, le pilote britannique continue de mener son combat pour l'égalité. Et ce lundi, à l'occasion d'un entretien accordé au magazine GQ, il a martelé son envie de voir une femme sur la grille.

Lewis Hamilton est la star incontestée du paddock. Malgré des résultats en berne depuis deux ans, la cote de popularité du septuple champion du monde est intacte, aussi bien auprès des fans que des écuries puisque Ferrari a mis le paquet pour le signer en 2025. Et malgré l'agitement médiatique que ce transfert a crée, Hamilton n'est pas plus perturbé que cela et il n'en oublie pas ses combats. Engagé pour de nombreuses causes, le Britannique défend notamment l'égalité homme-femme et il en appelle à une révolution dans le domaine qu'il maitrise le mieux, la F1.

«On a besoin de plus de femmes dans la discipline»

La Formule 1 est une discipline fermée qui n'a donné sa chance à une femme qu'à deux reprises avec Maria Teresa de Filippis et Lella Lombardi. Un chiffre bien trop faible pour un sport qui a compté 772 pilotes différents. Formule One Groupe veut changer cela et a donc crée la F1 Academy, un championnat du monde dédié aux pilotes féminines de moins de 25 ans qui permet d'offrir une belle vitrine. Lewis Hamilton est également favorable à ce qu'il y est des femmes sur la grille.

«Il faut que l’on se batte pour s’assurer que des femmes soient sur le devant de la scène»