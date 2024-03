F1 - Verstappen : Le plan machiavélique de Mercedes

Jean de Teyssière

Cette saison de Formule 1 risque d'être très animé concernant le mercato des pilotes. Carlos Sainz quittera Ferrari, puisque Lewis Hamilton rejoindra l'écurie italienne en 2025. Mercedes cherche donc un pilote et depuis plusieurs semaines, Toto Wolff viserait Max Verstappen. Une éventualité à laquelle ne croit pas Jacques Villeneuve.

Et si Max Verstappen se mettait à rouler pour Mercedes la saison prochaine ? Lors du Grand Prix d'Australie, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, avait clairement indiqué que Max Verstappen chez Mercedes était « quelque chose qui devait arriver à un certain moment. » Info ou intox ?

«Je suis sûr que Max croit qu’il peut gagner chez Mercedes et chez Ferrari»

Jacques Villeneuve, le consultant Canal + et champion du monde de Formule 1 en 1997, estime qu'où qu'il soit, Vertsappen sera performant : « Je suis sûr que Max croit qu’il peut gagner chez Mercedes et chez Ferrari, qu’il peut faire la différence. Il doit y croire. Et il pourrait être capable de faire la différence. Mais c’est quelque chose que nous ne saurons pas tant qu’il n’aura pas franchi le pas. Pour l’instant, il bat Perez et cela lui donne l’air extraordinaire. Mais nous ne savons pas à quel point Perez est bon. Nous savons juste qu’il n’est pas aussi bon que Verstappen. »

F1 : Verstappen chez Mercedes pour remplacer Hamilton ? Il vend la mèche https://t.co/Nn8Ad0r56w pic.twitter.com/ZalWOyWJ4k — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

«La seule façon pour Wolff d’envisager Verstappen serait d’embêter Red Bull»