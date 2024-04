F1 : Red Bull, Mercedes… Alonso se fait interpeller

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec Aston Martin, Fernando Alonso a fait savoir qu’il voulait se laisser du temps avant de prendre une décision concernant son avenir. Le nom du double champion du monde a récemment été évoqué du côté de Red Bull et de Mercedes, mais Mike Krack compte tout faire pour le convaincre de rester.

Fernando Alonso veut se laisser du temps. L’Espagnol arrive à la fin de son contrat avec Aston Martin, qu’il a rejoint l’année dernière en provenance d’Alpine. Alors que Mercedes cherche un successeur à Lewis Hamilton et qu’une place pourrait se libérer chez Red Bull, l’Espagnol a été lié aux deux écuries récemment, mais Aston Martin n’a pas dit son dernier mot.

« Il aura d’abord des discussions avec nous »

« La situation est inchangée depuis deux semaines. Fernando a fait comprendre à tout le monde qu’il devait décider de ce qu’il voulait faire de son avenir. Il a également dit que s’il veut continuer, il aura d’abord des discussions avec nous, ce qui est très agréable à entendre. Et ensuite nous devrons voir ce qui se passera dans les prochaines semaines, il y aura des discussions, d’autres discussions. Mais comme je l’ai dit, la première chose que nous devons respecter est la décision de Fernando, qui nous demande du temps pour réfléchir à ce qu’il veut faire. Si vous avez un tel champion dans votre équipe, vous devez lui donner ce temps. Et vous devez respecter sa demande », a déclaré Mike Krack, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous voulons rendre la décision aussi difficile que possible »