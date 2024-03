F1 : L’Arabie saoudite au cœur d’un immense projet avec Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Toujours plus investie dans le sport, l'Arabie saoudite pourrait passer aux choses sérieuses dans quelques mois en Formule 1. Alors que Red Bull nage en eaux troubles à cause de l'affaire Christian Horner, Lawrence Stroll pourrait profiter de la situation pour amener le duo Verstappen-Newey chez Aston Martin avant de vendre son écurie à son sponsor saoudien.

Un nouveau coup de tonnerre pourrait frapper la Formule 1 dans les prochaines semaines. Après l'annonce choc du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, il est désormais question de l'avenir de Max Verstappen. Mécontent du maintien en poste de Christian Horner, l'entourage du Néerlandais pousserait pour le convaincre de quitter l'écurie autrichienne. Et tout cela pourrait profiter à Lawrence Stroll mais également à l'Arabie saoudite.



F1 - Ferrari : Ça recommence, Hamilton fait un choix historique https://t.co/NgHAkHvbxr pic.twitter.com/4kuze8z1v5 — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Verstappen bientôt sous les ordres de l'Arabie saoudite ?

Plusieurs sources rapportent en effet que Lawrence Stroll surveillerait attentivement le psychodrame chez Red Bull. Le Canadien y voit là un énorme coup à faire puisqu'il aimerait profiter du chaos ambiant afin de récupérer Max Verstappen et l'ingénieur le plus réputé du paddock, Adrian Newey, afin de les faire signer chez Red Bull. S'il venait à concrétiser cette double opération, Stroll devrait ensuite vendre son écurie à son sponsor titre Aramco, la compagnie pétrolière publique saoudienne, à un prix logiquement plus élevé. Cette hypothèse gagne en crédit, d'autant pus que Fernando Alonso, pilote Aston Martin, pourrait signer chez Red Bull selon Ralf Schumacher.

Alonso chez Red Bull pour remplacer Verstappen