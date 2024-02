F1 : Après Hamilton, Alonso va mettre le feu au paddock

Arnaud De Kanel

L'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari a fait l'effet d'une bombe dans le paddock. Mais désormais, les yeux sont rivés sur Fernando Alonso. En fin de contrat avec Aston Martin, le pilote espagnol va devoir prendre une décision pour son avenir et elle pourrait bien rebattre plusieurs cartes sur la grille de 2025.

L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari prévue pour 2025 va transfigurer la grille pour la simple et bonne raison qu'il faudra tout d'abord lui trouver un remplaçant chez Mercedes. Le jeu des chaises musicales se poursuivra ensuite avec plusieurs baquets qui pourraient être amenés à se libérer comme celui de Fernando Alonso. Le vétéran du paddock arrive à la fin de son contrat et sa décision pourrait avoir de grosses conséquences.



Trois options pour Alonso

A l'aube de la saison 2024, Fernando Alonso se sent comme un poisson dans l'eau chez Aston Martin. Mais avec lui, tout peut arriver. A l'issue de la saison, il aura trois options pour la suite : la retraite, qui ne semble pas d'actualité, une prolongation chez Aston Martin où alors Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Le double champion du monde a en effet cité comme un potentiel remplaçant au Britannique. S'il venait à partir, il laisserait donc une place libre dans l'écurie détenue par Lawrence Stroll alors qu'il semble indiquer vouloir continuer. Ce départ viendrait donc secouer à nouveau le paddock, quelques mois après l'annonce du départ de Lewis Hamilton. Nous en sommes pour le moment au stade des suppositions mais il ne faut rien exclure avec Alonso, jamais.

«Je suis dans une bonne position»