F1 : Hamilton met la pression sur Mercedes

Pilote de Ferrari à partir de 2025, Lewis Hamilton est pour l'instant toujours chez Mercedes. Le Britannique entend d'ailleurs finir en beauté avec l'écurie allemande en battant Max Verstappen. Mais pour le moment, la voiture de Mercedes n'est pas au niveau escompté. Le septuple champion du monde a donc mis la pression sur son équipe afin de l'améliorer au plus vite.

À partir de 2025, Lewis Hamilton évoluera chez Ferrari. Mais en attendant, le Britannique reste le pilote de Mercedes. Le septuple champion du monde entend d’ailleurs finir en beauté au sein de l’écurie allemande. Dans cette optique, Lewis Hamilton veut prétendre au titre et se battre contre Max Verstappen. Mais pour l’instant, Mercedes est encore loin de Red Bull. Et le niveau de performance de la voiture est loin des attentes à en croire le pilote de 39 ans.

«Nous ne sommes pas encore au niveau où nous voulons être»

« Nous savons qu'il y a encore du travail à faire et que nous ne sommes pas encore au niveau où nous voulons être. Nous savions que ce serait le cas avant le test. Nous disposons d'une excellente plateforme sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous allons travailler dur au cours des prochains jours pour analyser toutes les données du test. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer la saison la semaine prochaine et nous l'aborderons dans de bonnes conditions » a ainsi confié Lewis Hamilton, qui espère voir Mercedes améliorer rapidement la monoplace, dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Nous avons bien progressé dans notre compréhension de la voiture»