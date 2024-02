F1 : Red Bull a choqué Verstappen

Jean de Teyssière

Lors de la deuxième journée des essais hivernaux qui se dispute sur le circuit de Sakhir, à Bahrein, Max Verstappen a choisi de ne pas rouler. Le pilote néerlandais avait déjà écrasé la concurrence la veille en étant plus rapide de plus d'une seconde. La monoplace de Red Bull semble une nouvelle fois être intouchable et Max Verstappen est impressionné par la qualité du travail de Red Bull.

Le triple champion du monde de Formule 1 en titre, Max Verstappen est déjà le favori numéro 1 pour redevenir champion du monde. La monoplace de Red Bull semble extrêmement compétitive et impressionne le paddock. Lors de la deuxième journée des essais hivernaux de Bahrein, Carlos Sainz (Ferrari) a été le plus rapide devant Sergio Pérez (+0.758). Malgré ça, le favori semble encore une fois s'appeler Red Bull.

«J’avais confiance en l’équipe»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen a évoqué la RB 20, monoplace de Red Bull dans laquelle il prendra place cette saison : « J’avais déjà vu à Abu Dhabi l’année dernière à quoi ressemblerait la RB20. Après, je n’ai plus posé de questions à ce sujet. J’avais confiance en ce que l’équipe rendrait la voiture aussi rapide que possible. C’est bien que l’équipe n’ait pas été conservatrice et ait plutôt repoussé les limites en changeant le concept de la voiture. La voiture de l’année dernière était évidemment très bonne, mais elle n’était pas rapide sur les circuits urbains et dans les virages lents, et c’étaient des domaines que nous cherchions à améliorer. »

«C’est assez impressionnant que l’équipe ait réussi cela»