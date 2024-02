F1 : Verstappen va tout écraser, Alonso se lâche

Benjamin Labrousse

Épatant la saison passée chez Aston Martin, Fernando Alonso était présent ce vendredi en conférence de presse. L’expérimenté pilote espagnol s’est livré sur la saison à venir, pronostiquant notamment un 4ème titre de champion du monde consécutif pour Max Verstappen. Pour l’Asturien, les 19 autres pilotes du paddock n’ont aucune chance de victoire finale face au Néerlandais.

Et de quatre pour Max Verstappen ? Champion du monde lors des trois dernières années, le Néerlandais aborde cette saison 2024 dans la peau de l’homme à abattre. Ces derniers jours, « Super Max » a une nouvelle fois impressionné tout le paddock, en réalisant le meilleur temps de la deuxième journée des essais hivernaux à Sakhir. A bord de sa RB 20, la nouvelle monoplace de Red Bull, Max Verstappen semble destiné à un nouveau sacre selon les propres dires de Fernando Alonso.

« Je pense que 19 pilotes dans le paddock savent qu'ils ne gagneront pas le titre »

Présent en conférence de presse ce vendredi, le pilote Aston Martin s’est lâché sur la domination de Max Verstappen : « Max est le Champion du monde et Red Bull domine la F1. Le concept qu'ils ont présenté cette année est aussi une surprise. Pour le moment, on doit juste les observer et voir à quel point ils sont performants. Je pense que 19 pilotes dans le paddock savent maintenant qu'ils ne gagneront pas le titre. Ça arrive 99% du temps dans une carrière. C'est un sport brutal » , a lâché Alonso dans des propos rapportés par Motorsport.com .

« Tout le monde a moins de chances de gagner un Grand Prix cette saison »