F1 : Alonso fait paniquer Aston Martin

En fin de contrat avec Aston Martin à l'issue de la saison en cours, Fernando Alonso fait partie des pilotes qui détiennent la clé d'une silly season qui s'annonce encore plus folle que prévue. Le double champion du monde est forcément très convoité, notamment du côté de Mercedes et Red Bull. Une menace dont a parfaitement conscience Mike Krack qui espère offrir à Alonso la meilleure monoplace possible.

La signature de Lewis Hamilton chez Ferrari a lancé la silly season qui s'annonçait déjà folle. Mais ce sera pire. Et pour cause, entre temps, la crise chez Red Bull rend possible un départ de Max Verstappen ce qui libérerait le baquet le plus convoité du paddock. Et bien évidemment, Fernando Alonso est à l'affût. Le double champion du monde a démontré que du haut de ses 42 ans il était encore tout à fait en mesure de rivaliser pour les victoires. L'Espagnol sera donc convoité par Mercedes, qui cherche le remplaçant de Lewis Hamilton, et donc peut-être par Red Bull. Une situation qui ne rassure pas Aston Martin, mais Mike Krack espère convaincre Fernando Alonso en lui offrant la meilleure voiture possible.

F1 : Red Bull, Mercedes… Alonso se fait interpeller https://t.co/V94jexgNu8 pic.twitter.com/a7ek1zFiJX — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Krack est conscient du risque de perdre Alonso

« La situation est inchangée, en fait, depuis deux semaines [en Arabie Saoudite]. Je pense que Fernando a fait comprendre à tout le monde qu’il devait décider de ce qu’il voulait faire à l’avenir. Il a également déclaré que s’il voulait continuer, il discuterait d’abord avec nous, ce qui est très agréable à entendre. Ensuite, nous devons voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines. Il y a des discussions, il y aura d’autres discussions. Comme je l’ai dit, la première chose est que nous devons respecter le temps que demande Fernando pour réfléchir à ce qu’il veut faire », estime le patron d'Aston Martin au micro de Sky Sports , avant d'en rajouter une couche.

«Ces champions, ils ne veulent pas viser la dixième place, ni la sixième ou la cinquième, ils veulent gagner»