F1 : En plein calvaire, Gasly lâche une révélation

Benjamin Labrousse

Ce dimanche se profile le quatrième Grand Prix de la saison à Suzuka au Japon. Après trois courses très compliquées, Alpine n’a pas réussi à inscrire le moindre point. Une situation critique pour l’écurie française, qui pourra néanmoins compter sur un Pierre Gasly surmotivé et déterminé à inverser la tendance.

Depuis le début de la saison, Pierre Gasly et Esteban Ocon rongent leur frein. Après une deuxième partie de saison intéressante en 2023, Alpine ne parvient clairement pas à confirmer, et ne parvient même plus à passer la Q3 depuis le début d’année.

F1 - Alpine : Il annonce le pilote qui va remplacer Gasly et Ocon https://t.co/D6vzTsfrpH pic.twitter.com/Py3cm1XptU — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

« J’ai pleinement confiance en l’équipe pour continuer »

Néanmoins, Pierre Gasly veut y croire après une nouvelle désillusion en Australie. « Nous avons fait ce que nous avons pu en Australie en partant dix-septième et finissant treizième. À un moment donné, nous étions huitièmes, en espérant pouvoir bénéficier d’un fait de course. C’est tout ce que nous pouvions réellement faire. Nous devons être patients tout en améliorant la voiture, car nous sommes actuellement trop loin pour jouer les points. J’ai pleinement confiance en l’équipe pour continuer à comprendre le package et libérer de la performance pour nous ramener à la place qui doit être la nôtre au championnat. Tout le monde donne le meilleur de lui-même, nous travaillons dans le bon sens et positivement pour faire progresser les choses » , a lâché le pilote normand dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Le Japon sera toujours spécial pour moi »