F1 - Alpine : Gasly vend la mèche pour son avenir ?

Jean de Teyssière

Arrivé chez Alpine au début de la saison 2023, Pierre Gasly a découvert sa troisième écurie, après être passé par AlphaTauri et Red Bull. Gasly forme un duo franco-français avec Esteban Ocon et cette saison, les deux hommes ont du mal à jouer les premiers rôles, ne réussissant pas à terminer dans les points. Malgré les difficultés rencontrées cette saison, Pierre Gasly se projette avec Alpine.

Il faut remonter à la saison 2016 pour voir Alpine, ou anciennement Renault, ne décrocher aucun point lors des trois premiers Grands Prix. L'écurie française est en difficulté cette saison même si elle peut compter sur l'envie de la part de ses pilotes de se projeter sur le moyen terme.

«L’année dernière a été un peu décevante en termes de performance»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Pierre Gasly est revenu sur les performances d'Alpine : « L’année dernière a été un peu décevante en termes de performance, nous n’avons pas réussi à combler l’écart avec les trois premiers et nous avons reculé dans le classement. Cette année n’est pas vraiment dans la continuité du travail effectué l’année dernière, malheureusement la voiture n’est pas bien née. Dans le fond, il y a eu beaucoup de changements positifs dans la façon dont nous avons abordé le travail, l’attention portée aux détails et la mentalité au sein de l’équipe. Je vois beaucoup de choses positives, mais cela ne se traduit pas tout de suite dans les performances. »

F1 : L’hommage vibrant de Gasly à Red Bull https://t.co/DAANh2JOaC pic.twitter.com/4xApkDLG7M — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

«Il n’y a pas de limite à la façon dont nous allons aborder l’avenir»