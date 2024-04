F1 : Ce record que ne battra jamais Verstappen

Arnaud De Kanel

Après Bahreïn, Djeddah et Melbourne, le paddock pose ses valises à Suzuka ce week-end à l'occasion du Grand Prix du Japon. Un Grand Prix sur lequel Sebastian Vettel avait marqué l'histoire de sa discipline en devenant le plus jeune double champion du monde de l'histoire. Si Max Verstappen lui prend beaucoup de records, celui ci ne tombera pas !

La Formule 1 fait escale au Japon cette semaine. Deux semaines après son abandon à Melbourne, Max Verstappen revient au pays du soleil levant le couteau entre les dents, lui qui reste sur deux victoires à Suzuka. La piste japonaise réussit donc au triple champion du monde en titre, comme elle a pu sourire à Sebastian Vettel. En effet, c'est à Suzuka que le pilote allemand avait marqué l'histoire de la F1 en réalisant un record que Max Verstappen ne battra jamais.



Vettel champion du monde à Suzuka

Champion du monde en 2010, Sebastian Vettel n'avait besoin d'inscrire qu'un seul petit point à Suzuka en 2011 pour devenir champion du monde pour la deuxième saison consécutive. Troisième à l'arrivée derrière Jenson Button et Fernando Alonso, le pilote Red Bull avait donc rempli son contrat, devenant ainsi le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à 24 ans et 98 jours. Un record qui échappera donc à Max Verstappen qui a malgré tout de grandes chances de triompher à nouveau à Suzuka ce week-end selon les dires de Vettel.

«Je serais heureux si Max revenait au sommet»