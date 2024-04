F1 - Grand Prix du Japon : Leclerc déjà battu par Verstappen ? Il lâche un terrible constat

Benjamin Labrousse

Auteur d’un bon début de saison avec Ferrari, Charles Leclerc met désormais le cap sur le Grand Prix du Japon. Pour cette quatrième course de la saison, le Monégasque vise forcément un premier succès, même si selon ce dernier, Red Bull et surtout Max Verstappen sont les grands favoris du côté de Suzuka.

Le 24 mars dernier ressemblait à un jour de gloire pour Ferrari. Lors du Grand Prix d’Australie, la Scuderia a parfaitement profité de l’abandon de Max Verstappen pour réaliser un magnifique doublé, avec la victoire de Carlos Sainz, ainsi que la seconde place de Charles Leclerc. S’il souhaite désormais également terminer en tête d’une course cette saison, le pilote monégasque estime que cela sera compliqué ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Japon.

« Je m’attends à ce que Red Bull ait encore le dessus ce week-end »

« Je pense que pour l’instant, avec ce que nous savons, je m’attends à ce que Red Bull ait encore le dessus ce week-end » , a ainsi expliqué Charles Leclerc dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Surtout le jour de la course, nous avons une force particulière sur les pistes où le graining des pneus est un souci. En Australie, c’était le cas il y a deux semaines, et là-bas nous étions très forts. Ce week-end, c’est moins attendu, il ne devrait pas y avoir de graining sur les pneus avant, mais plus de dégradation globale. Je pense donc que Red Bull reviendra là où ils étaient avant cela » .

« Être à seulement quatre points de Red Bull représente notre véritable performance »