F1 - Red Bull : Après le fiasco, Verstappen annonce du lourd

Jean de Teyssière

Lors du dernier Grand Prix, en Australie, Red Bull a perdu son hégémonie. Max Verstappen a rapidement abandonné pendant que Sergio Pérez n'a pas réussi à faire mieux qu'une cinquième place. Ferrari a réussi le doublé en plaçant Carlos Sainz et Charles Leclerc respectivement à la première et deuxième place, mais Max Verstappen veut vite oublier cet échec et remporter le Grand Prix du Japon ce week-end.

La saison de Formule 1 est-elle relancée ? L'abandon de Max Verstappen en Australie a rebattu les cartes au classement des pilotes. Le triple champion du monde néerlandais n'a que 4 points d'avance sur Charles Leclerc, deuxième du classement. Au moment d'aborder le Grand Prix du Japon, la pression est sur les épaules de Red Bull, qui semble avancer sereinement vers le prochain week-end de course.

«Suzuka est toujours un circuit formidable pour faire de la course»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen évoque le Grand Prix du Japon à venir : « Suzuka est toujours un circuit formidable pour faire de la course. En tant qu’équipe, nous avons eu beaucoup de souvenirs spéciaux ici au fil des ans, y compris la victoire du championnat des constructeurs l’année dernière, ainsi que mon deuxième titre pilote ici aussi. C’est agréable de faire une pause avec la famille et les amis avant le début des courses, et c’est toujours un plaisir de pouvoir passer du temps à Tokyo. »

«L’équipe est confiante pour Suzuka»