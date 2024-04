F1 - Succession d’Hamilton : Le boss de Mercedes répond à Vettel

Jean de Teyssière

Depuis l'annonce de Lewis Hamilton de son départ de Mercedes pour Ferrari, de nombreuses rumeurs sur le remplaçant du septuple champion du monde Formule 1 circulent. Sebastian Vettel fait partie des candidats potentiels, surtout que le quadruple champion du monde de Formule 1 avec Red Bull a implicitement déposé une candidature. Toto Wolff, le directeur de Mercedes lui a répondu et avoue qu'il y a eu des discussions avec Sebastian Vettel...

En début de semaine, Sebastian Vettel était interrogé au micro de Sky Sports sur un potentiel retour en Formule 1 et révélait des discussions avec Mercedes : « Je parle à Toto Wollf. Je ne sais pas si on peut dire que c'est Mercedes, mais à propos d'autres choses, vous savez, il y a des idées que j'ai, des événements que je planifie pour l'avenir. »

«Sebastian est quelqu’un que vous ne pouvez jamais négliger»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le directeur de Mercedes, a réagi aux rumeurs évoquant des discussions entre son écurie et Sebastian Vettel : « Sebastian est quelqu’un que vous ne pouvez jamais négliger. Je pense que son palmarès est phénoménal et parfois, faire une pause est peut-être aussi une bonne chose pour réévaluer ce qui est important pour vous et affiner votre motivation. Comme je l’ai déjà dit, nous n’avons pas encore pris de décision et ce n’est pas quelque chose que nous prévoyons de faire dans les prochaines semaines. »

«Il a envie de parler d’un retour mais pas encore de parler d’une décision»