F1 : Verstappen va plomber Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Contraint à l'abandon lors du Grand Prix d'Australie, Max Verstappen aura à cœur de remettre les pendules à l'heure ce week-end au Japon. S'il venait à l'emporter sur les terres du motoriste de sa monoplace, Honda, le Néerlandais pourrait permettre à Red Bull d'égaler Ferrari en nombre de victoires à Suzuka.

Vainqueur des deux premières courses de la saison à Bahreïn et en Arabie saoudite, Max Verstappen a été frappé par la malchance pour la première fois depuis près de deux ans puisqu'il a dû abandonner en Australie. Malgré tout, il n'en reste pas moins favori ce week-end à Suzuka où il pourrait placer Red Bull encore plus haut dans l'histoire du tracé nippon.

Red Bull peut égaler Ferrari

Suzuka réussit énormément à Red Bull ces dernières années. L'écurie autrichienne y a écrit ses plus belles heures puisque c'est sur ce circuit que Sebastian Vettel avait remporté son second titre de champion du monde en 2011, devenant par la même occasion le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la F1, avant que Max Verstappen ne fasse de même en 2022 et que l'écurie aux taureaux s'assure du titre constructeurs la saison passée. Grâce aux 4 succès de Vettel (2009, 2010, 2012, 2013) et aux 2 de Verstappen (2022, 2023), Red Bull totalise six victoires au Japon, soit une de moins que Ferrari. Une victoire du Néerlandais ce week-end permettrait donc d'égaler la performance de La Scuderia , en quête de son premier succès à Suzuka depuis 20 ans.

Le triplé pour Verstappen à Suzuka ?