F1 : Verstappen écœure Ferrari, il jubile

Arnaud De Kanel

Ferrari espérait surfer sur son doublé réalisé à Melbourne il y a deux semaines pour confirmer son retour sur Red Bull, mais c'était sans compter sur Max Verstappen. Ultra dominateur tout au long du week-end, le triple champion du monde en titre a remporté le Grand Prix du Japon ce dimanche.

Red Bull ne pouvait pas se rater deux fois de suite, et Max Verstappen a su en profiter. Pas trahi par sa mécanique, le Néerlandais a remis les pendules à l'heure deux semaines après son abandon à Melbourne afin de remporter son troisième Grand Prix de la saison. Victorieux à Suzuka ce dimanche, Verstappen repousse encore un peu plus Ferrari, écurie qui pensait pouvoir lutter avec lui mais qu'il a littéralement écœuré.

«Génial d’être de retour au sommet ici»

« C’était très bien. Il fallait rester en tête au départ, et la voiture a été meilleure au fil de la course, je pense que ça avait un lien avec les nuages qui revenaient. Mais tout s’est très bien passé, les arrêts aussi, donc ça n’aurait pas pu être mieux. On a eu un petit contretemps à la dernière course mais c’est génial d’être de retour au sommet ici. Il y a de très bons fans, c’est aussi chez Honda, donc c’est génial de gagner ici », s'est réjoui Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Deuxième, son coéquipier Sergio Perez est également satisfait à l'issue de ce week-end au Japon.

Perez content de son résultat